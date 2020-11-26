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Восточный обход Новосибирска движется во времени

Главная Экономика
Новосибирск
09:47 26 Ноября 2020
строительство, трасса, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый этап Восточного обхода Новосибирска теперь планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Ранее предполагалось, что это произойдет в 2023-м.

«Срок строительства будет продлен до 2024 года», - сообщили ТАСС в «Сибуправтодоре».

Нового подрядчика выберут в начале 2021 года. Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года «Росавтодор» расторг контракт с новосибирским АО «Сибмост» из-за срывов календарного графика строительства.

Протяженность Восточного обхода Новосибирска составляет 80 км. Он призван соединить Северный обход с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт». Первый этап – участок в 20 км от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до дороги Академгородок - Кольцово. Работы здесь начались еще в 2013 году. К настоящему времени они выполнены менее чем на 50%.

Стоимость контракта с «Сибмостом» составляла 7,8 млрд руб. Для нового подрядчика ее пересчитают с учетом уже проделанной работы.

Фото: сайт АО «Сибмост»

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