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Россияне стараются быстрее рассчитаться по ипотечным кредитам

Главная Экономика
Новосибирск
17:26 25 Ноября 2020
кредиты, ипотека, банк
Автор: Sibnovosti.ru
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Россияне торопятся закрыть ипотеку. По данным Центробанка, за третий квартал 2020 года было досрочно погашено рекордное количество ипотечных кредитов, сообщает «Общественное телевидение России».

Всего за три месяца, с июля по сентябрь, сумма выплаченных ссуд выросла до 525 млрд руб. Это на 82% процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с предыдущими тремя месяцами «досрочка» увеличилась в полтора раза.

При этом подавляющее большинство заемщиков закрыли ипотеку благодаря собственным сбережениям. А 3% воспользовались рефинансированием.

Фото: pixabay.com

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