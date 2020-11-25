Россияне стараются быстрее рассчитаться по ипотечным кредитам

Россияне торопятся закрыть ипотеку. По данным Центробанка, за третий квартал 2020 года было досрочно погашено рекордное количество ипотечных кредитов, сообщает «Общественное телевидение России».

Всего за три месяца, с июля по сентябрь, сумма выплаченных ссуд выросла до 525 млрд руб. Это на 82% процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с предыдущими тремя месяцами «досрочка» увеличилась в полтора раза.

При этом подавляющее большинство заемщиков закрыли ипотеку благодаря собственным сбережениям. А 3% воспользовались рефинансированием.

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