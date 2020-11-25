Долгострой на улице Герцена в Новосибирске введут в строй до конца года

В Новосибирске завершено возведение долгостроя на ул. Герцена, 1/1 (корпус 2). Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

«Нам предстоит до конца этого года помочь жилищно-строительному кооперативу, который достраивает дом, подключить его к электросетям. Сейчас есть небольшие проблемы с РЭС, для их решения не хватает порядка 3 млн руб.», - сообщил мэр Анатолий Локоть, побывавший сегодня на объекте.

По данным городских властей, первым застройщиком было ООО СМУ-3. Компания начала строить 18-этажный дом с квартирами с видами на Обь и Бугринский мост. Но в 2019 году ООО обанкротилась. В 2018 году для достройки здания дольщики создали ЖСК «Прибрежный», работы вело ООО «Промстрой».

К настоящему времени в Новосибирске введены в строй два проблемных жилых дома из запланированных на 2020 год шести. Всего таких долгостроев в городе 58.

Фото: сайт ЖСК «Прибрежный»