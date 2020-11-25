25 ноября
Новосибирск
погода -8 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Долгострой на улице Герцена в Новосибирске введут в строй до конца года

Главная Экономика
Новосибирск
17:15 25 Ноября 2020
строительство, дом, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Новосибирске завершено возведение долгостроя на ул. Герцена, 1/1 (корпус 2). Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

«Нам предстоит до конца этого года помочь жилищно-строительному кооперативу, который достраивает дом, подключить его к электросетям. Сейчас есть небольшие проблемы с РЭС, для их решения не хватает порядка 3 млн руб.», - сообщил мэр Анатолий Локоть, побывавший сегодня на объекте.

По данным городских властей, первым застройщиком было ООО СМУ-3. Компания начала строить 18-этажный дом с квартирами с видами на Обь и Бугринский мост. Но в 2019 году ООО обанкротилась. В 2018 году для  достройки здания дольщики создали ЖСК «Прибрежный», работы вело ООО «Промстрой».

К настоящему времени в Новосибирске введены в строй два проблемных жилых дома из запланированных на 2020 год шести. Всего таких долгостроев в городе 58.

Фото: сайт ЖСК «Прибрежный»

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Россияне стараются быстрее рассчитаться по ипотечным кредитам

Россияне стараются быстрее рассчитаться по ипотечным кредитам

25 Ноября 2020 г.
В третьем квартале досрочно погашено рекордное количество ипотечных кредитов
Новости Новосибирска: «Оренбургские минералы» создадут индустриальный парк

«Оренбургские минералы» создадут индустриальный парк

25 Ноября 2020 г.
Его площадь составит около 8 гектаров
Новости Новосибирска: Борющимся с COVID-19 медикам продлят выплаты на весь 2021 год

Борющимся с COVID-19 медикам продлят выплаты на весь 2021 год

25 Ноября 2020 г.
Размер выплат указан в постановлении правительства РФ
Новости Новосибирска: Жители России сэкономили на подготовке автомобилей к зиме

Жители России сэкономили на подготовке автомобилей к зиме

24 Ноября 2020 г.
На величине расходов сказались самоизоляция и погода
Новости Новосибирска: Мэр Новосибирска: «Бюджет города в 2021 году будет одним из самых напряженных»

Мэр Новосибирска: «Бюджет города в 2021 году будет одним из самых напряженных»

20 Ноября 2020 г.
Его дефицит запланирован в объеме 800 млн рублей
Новости Новосибирска: Новосибирский завод увольняет десятки сотрудников

Новосибирский завод увольняет десятки сотрудников

20 Ноября 2020 г.
Причиной стало снижение объема заказов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Ноябрьский минимум: в Новосибирской области снизилось число случаев заражения COVID-19

Ноябрьский минимум: в Новосибирской области снизилось число случаев заражения COVID-19

23 Ноября 2020 г.
В регионе началась выдача бесплатных лекарств для «домашних» больных
Новости Новосибирска: СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирска

СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирска

23 Ноября 2020 г.
Денис Ференец стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий
Новости Новосибирска: В России изменится порядок оплаты больничных

В России изменится порядок оплаты больничных

20 Ноября 2020 г.
Он начнет действовать по всей стране с 2022 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru