«Оренбургские минералы» создадут индустриальный парк

АО «Оренбургские минералы» выступило инициатором создания одноименного индустриального парка в Оренбургской области. Он появится в городе Ясном.

Соглашение о создании парка подписали министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин, руководитель «Корпорации развития» Игнат Петухов и гендиректор «Оренбургских минералов» Андрей Гольм. По данным правительство региона, площадь парка составит более 8 га. Предполагается, что там разместятся не менее пяти предприятий.

«Такие масштабные проекты, как создание индустриального парка, являются для региона эффективным инструментом формирования отраслевой специализации, стимулирования предпринимательской деятельности и повышения показателей качества жизни населения», - привел портал правительства Оренбургской области комментарий Андрея Бородина.

«Оренбургские минералы» занимаются производством хризотилового волокна. Предприятие работает на Киембаевском месторождении, расположенном на восточном склоне южного Урала. В 2019 году в Ясном была создана территория опережающего социально-экономического развития.

Фото: сайт АО «Оренбургские минералы»