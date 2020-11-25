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Борющимся с COVID-19 медикам продлят выплаты на весь 2021 год

Главная Экономика
Новосибирск
14:19 25 Ноября 2020
вирус, выплаты, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Российское правительство продлило до конца следующего года социальные выплаты медикам и другим работникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило «Общественное телевидение России».

Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ перечисляет категории работников и размеры положенной им выплаты.

Так, за полную смену врачи больниц будут получать по 3 880 рублей, а врачи скорой помощи – по 2 430 рублей. Правительство поручило министерству финансов оценить, сколько денег понадобится на социальные выплаты в декабре. На портале госуслуг должен появиться табель, где будет учитываться рабочее время сотрудников, которые помогают ковидным больным.

Министерству здравоохранения и министерству финансов предстоит до 4 декабря рассчитать и объем финансовой помощи регионам на бесплатные лекарства для лечения пациентов с коронавирусом на дому. Оно поможет разгрузить больницы. Сейчас в них заняты в среднем 78% коек, предназначенных для людей с ковидом.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

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