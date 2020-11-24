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Жители России сэкономили на подготовке автомобилей к зиме

Главная Экономика
Новосибирск
16:34 24 Ноября 2020
автомобиль, зима, затраты
Автор: Sibnovosti.ru
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Российские автомобилисты этой осенью почти в два раза снизили расходы на подготовку машины к зиме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего оператора фискальных данных и сервиса по выбору и покупке машин, передает «Общественное телевидение России».

Спрос автовладельцев снизился почти по всем категориям товаров и услуг, которые характерны для межсезонья. Больше всего сократились расходы россиян на услуги автосервисов – почти наполовину. А средний чек – на четверть.

Снизились и продажи незамерзающей жидкости для стеклоомывателя. Реже стали автомобилисты и пользоваться услугами автомоек. На снижение объемов продаж сезонных автотоваров и услуг автосервисов повлияли самоизоляция из-за коронавируса, а также сухая погода с сентября по ноябрь в центральных регионах страны.

Фото: pixabay.com

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