Жители России сэкономили на подготовке автомобилей к зиме

Российские автомобилисты этой осенью почти в два раза снизили расходы на подготовку машины к зиме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики крупнейшего оператора фискальных данных и сервиса по выбору и покупке машин, передает «Общественное телевидение России».

Спрос автовладельцев снизился почти по всем категориям товаров и услуг, которые характерны для межсезонья. Больше всего сократились расходы россиян на услуги автосервисов – почти наполовину. А средний чек – на четверть.

Снизились и продажи незамерзающей жидкости для стеклоомывателя. Реже стали автомобилисты и пользоваться услугами автомоек. На снижение объемов продаж сезонных автотоваров и услуг автосервисов повлияли самоизоляция из-за коронавируса, а также сухая погода с сентября по ноябрь в центральных регионах страны.

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