Мэр Новосибирска: «Бюджет города в 2021 году будет одним из самых напряженных»

Проект бюджета Новосибирска на 2021 года сверстан с дефицитом в 800 млн руб. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, доходы муниципальной казны в будущем году составят 49,63 млрд руб., расходы – 50,43 млрд руб. Это примерно соответствует показателям 2019 года.

«Буду говорить предельно откровенно и честно: бюджет города в 2021 году будет одним из самых напряженных за последние годы. Последствия пандемии, помощь пострадавшим секторам экономики – все это неизбежно оборачивается потерями для городского бюджета. И они будут только нарастать», - сказал глава города в ходе общения с журналистами.

С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. В связи с этим правительство Новосибирской области увеличило норматив отчислений Новосибирску от налога по упрощенной системе налогообложения с 10% до 16,5%. Но, как указывается в сообщении пресс-центра мэрии, это не покроет потери городского бюджета в полном объеме.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале ноября правительство Новосибирской области представило в законодательное собрание проект бюджета региона на 2021 год. Доходы составят 171,5 млрд руб. - на 11,7% меньше ожидаемого результата 2020 года. Расходы запланированы в сумме 180,7 млрд руб., дефицит - 9,2 млрд руб., или 5,1% от объема расходов.

Фото: pixabay.com