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Новосибирский завод увольняет десятки сотрудников

Главная Экономика
Новосибирск
09:30 20 Ноября 2020
министерство, увольнение, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирское ПАО «Тяжстанкогидропресс» сокращает десятки сотрудников. Причиной стало снижение объема заказов на предприятии, занимающемся производством станков.

«ПАО «Тяжстанкогидропресс» (среднесписочная численность - 365 человек) уведомило центр занятости населения города Новосибирска о планируемом высвобождении 58 работников с 14 декабря 2020 года по 17 февраля 2021 года. Причина сокращений - нерентабельность деятельности в связи со снижением объемов производства», - сообщили ТАСС в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

По данным ведомства, центр занятости проводит консультации для сотрудников, которые будут уволены.

«Тяжстанкогидропресс», по собственным данным, является крупнейшим российским производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов, смесителей и технологической оснастки различного назначения. Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск АО «БКС Банк» о взыскании с завода 1,05 млрд руб.

Фото: сайт ПАО «Тяжстанкогидропресс»

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