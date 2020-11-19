В Новосибирской области утвердили объекты инфраструктуры для «Академгородка 2.0»

Правительство Новосибирской области своим постановлением утвердило перечень объектов, которые необходимо построить или реконструировать для реализации программы развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»). Документ датирован 16 ноября. В нем отдельно перечислены объекты инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.

К транспортным отнесены 27. В их числе несколько транспортных развязок. Например, на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей, на пересечении ул. Большевистской и ул. Восход на въезде на Октябрьский мост, по Старому шоссе на пересечении с ул. Одоевского. В числе прочего планируется перенести железнодорожную остановочную платформу «Обское море», построить платформу «Университетская» и обустроить транспортно-пересадочный узел «Университетский проспект».

В перечне социальной инфраструктуры 25 объектов. В их числе новые детские сады и школы в Советском районе Новосибирска, городе Бердске и наукограде Кольцово. В Академгородке планируется провести реконструкцию лыжной базы им. Тульского, построить универсальный спортивно-гимнастический комплекс. В Бердске ожидается реконструкция здания городского центра культуры и досуга под городской театр.

В списке инженерной инфраструктуры 20 объектов энергоснабжения, водоотведения и канализации.

В постановлении содержится поручение ряду областных министерств «ежегодно при исполнении мероприятий по составлению проекта областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период предоставлять сведения об объемах планируемых бюджетных ассигнований по проектам, указанным в перечне проектов».

В документе не указываются ориентировочные сроки строительства и необходимые для этого средства.