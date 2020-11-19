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В Новосибирской области утвердили объекты инфраструктуры для «Академгородка 2.0»

Главная Экономика
Новосибирск
15:06 19 Ноября 2020
постановление, объекты, центр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Правительство Новосибирской области своим постановлением утвердило перечень объектов, которые необходимо построить или реконструировать для реализации программы развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»). Документ датирован 16 ноября. В нем отдельно перечислены объекты инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.

К транспортным отнесены 27. В их числе несколько транспортных развязок. Например, на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей, на пересечении ул. Большевистской и ул. Восход на въезде на Октябрьский мост, по Старому шоссе на пересечении с ул. Одоевского. В числе прочего планируется перенести железнодорожную остановочную платформу «Обское море», построить платформу «Университетская» и обустроить транспортно-пересадочный узел «Университетский проспект».

В перечне социальной инфраструктуры 25 объектов. В их числе новые детские сады и школы в Советском районе Новосибирска, городе Бердске и наукограде Кольцово. В Академгородке планируется провести реконструкцию лыжной базы им. Тульского, построить универсальный спортивно-гимнастический комплекс. В Бердске ожидается реконструкция здания городского центра культуры и досуга под городской театр.

В списке инженерной инфраструктуры 20 объектов энергоснабжения, водоотведения и канализации.

В постановлении содержится поручение ряду областных министерств «ежегодно при исполнении мероприятий по составлению проекта областного бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период предоставлять сведения об объемах планируемых бюджетных ассигнований по проектам, указанным в перечне проектов».

В документе не указываются ориентировочные сроки строительства и необходимые для этого средства.

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