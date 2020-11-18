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Оренбургская промышленность упадет на 6,8%

Главная Экономика
Новосибирск
18:32 18 Ноября 2020
промышленность, прогноз, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Промышленность Оренбургской области потеряет по итогам этого года 6,8%. Прогноз дал министр промышленности и энергетики региона Андрей Бородин.

Он выступил на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству законодательного собрания региона. Министр представил прогноз социально-экономического развития области на 2021-2023 годы.

«Снижение обусловлено нестабильной экономической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. В прогнозном периоде до 2023 года ожидается восстановление промышленности региона», - говорится в сообщении портала правительства Оренбургской области.

Как писали Sibnovosti.ru, индекс промпроизводства в Новосибирской области по итогам 10 месяцев 2020 года составил 99%.

Фото: pixabay.com 

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