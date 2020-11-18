Самогоноварение увлекло россиян на самоизоляции

В России во время самоизоляции и перехода на удаленку резко вырос спрос на самогонные аппараты. О потребительском тренде сообщает «Общественное телевидение России».

По данным интернет-магазинов, спрос на это оборудование за последние десять месяцев вырос в 13 раз по сравнению с прошлым годом. Спрос на дистилляторы увеличился в четыре раза, на травы для настаивания самогона – в пять с половиной, а на спиртометры – в 19 раз.

Как пишут СМИ, у россиян на самоизоляции появилось больше времени для самостоятельного изготовления алкоголя.

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