Новосибирская область расширила дорогу на запад

В Новосибирской области завершена реконструкция участка трассы Р-254 «Иртыш». На последнем этапе работ были построены 13,5 км с тремя разноуровневыми развязками.

Движение по обновленному участку в ходе телемоста открыл сегодня премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин. Он принял участие в международном форуме «Транспортная неделя-2020».

«Иртыш» соединяет Новосибирскую область с западной частью России. По данным правительства Новосибирской области, среднегодовая интенсивность движения в 2019 году составила 15,5 тыс. автомобилей в сутки. В ближайшие годы прогнозируется увеличение трафика до 30 тыс. Обновленный участок – это четырехполосная трасса в цементобетонном покрытии.

Работы на объекте начались в 2014 году. Их выполнило компания «Новосибирскавтодор».

Фото: сайт правительства Новосибирской области