Новосибирская промышленность почти догнала результат 2019 года

Промышленное производство в Новосибирской области постепенно возвращается к «доковидным» показателям. Это следует из очередной сводки Новосибирскстата.

По данным ведомства, по итогам десяти месяцев 2020 года индекс промпроизводства в регионе составил 99% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом данный показатель в обрабатывающих производствах составляет 101,4%.

Наиболее заметный рост в январе-октябре показали, в частности, производство лекарственных средств и медицинских материалов, а также металлургия. На 26,4% и 17,3% соответственно.

Как писали Sibnovosti.ru, по итогам первого полугодия падение в новосибирской промышленности составило 2,2%. По итогам первых трех кварталов – уже 1,2%.

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