К новой больнице в Оренбурге протянут двухкилометровый газопровод

Газопровод высокого давления к комплексу новой областной детской больницы в Оренбурге будет построен в 2021 году. Проектные работы над объектом завершены.

Здания медицинского учреждения возводится на ул. Гаранькина. Протяженность газопровода превысит 2 км. Он пересечет семь автомобильных дорог.

«При этом будут применяться высокотехнологичные методы наклонно-направленного бурения, что позволит выполнить запланированные мероприятия без повреждения асфальтового покрытия и в максимально короткие сроки», - отметил портал правительства Оренбургской области.

Строительство комплекса из трех пятиэтажных корпусов началось в апреле этого года. Завершить его планируется в 2023 году. В настоящее время на всех блоках возводятся колонны, стены и перекрытия из бетона.

Фото: портал правительства Оренбургской области