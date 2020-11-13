13 ноября
Новосибирск
погода -3 °C
77.33
 
€ 91.32
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

К новой больнице в Оренбурге протянут двухкилометровый газопровод

Главная Экономика
Новосибирск
15:01 13 Ноября 2020
газ, строительство, больница
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Газопровод высокого давления к комплексу новой областной детской больницы в Оренбурге будет построен в 2021 году. Проектные работы над объектом завершены.

Здания медицинского учреждения возводится на ул. Гаранькина. Протяженность газопровода превысит 2 км. Он пересечет семь автомобильных дорог.   

«При этом будут применяться высокотехнологичные методы наклонно-направленного бурения, что позволит выполнить запланированные мероприятия без повреждения асфальтового покрытия и в максимально короткие сроки», - отметил портал правительства Оренбургской области.

Строительство комплекса из трех пятиэтажных корпусов началось в апреле этого года. Завершить его планируется в 2023 году. В настоящее время на всех блоках возводятся колонны, стены и перекрытия из бетона.

Фото: портал правительства Оренбургской области

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Российское правительство продлевает налоговые каникулы для пострадавших отраслей

Российское правительство продлевает налоговые каникулы для пострадавших отраслей

13 Ноября 2020 г.
Они будут действовать до конца года
Новости Новосибирска: Берег Новосибирского водохранилища в Советском районе потребовал капремонта

Берег Новосибирского водохранилища в Советском районе потребовал капремонта

12 Ноября 2020 г.
В ходе работы досыпят пляж
Новости Новосибирска: Экспорт сибирского леса заметно сократился

Экспорт сибирского леса заметно сократился

11 Ноября 2020 г.
Но поставки в государства СНГ выросли на четверть за девять месяцев
Новости Новосибирска: Коронавирус ввел россиян в расходы

Коронавирус ввел россиян в расходы

10 Ноября 2020 г.
Дополнительные затраты принесли товары, услуги и курс рубля
Новости Новосибирска: На Оби в Новосибирске началось возведение опор моста

На Оби в Новосибирске началось возведение опор моста

10 Ноября 2020 г.
Предприятие группы ВИС сформировало технический флот для работы на воде
Новости Новосибирска: Исторический оренбургский водозабор отправят на отдых

Исторический оренбургский водозабор отправят на отдых

9 Ноября 2020 г.
«Росводоканал Оренбург» приступил к выводу его из промышленной эксплуатации
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирцы налегают на кушетку

Новосибирцы налегают на кушетку

9 Ноября 2020 г.
Осенью 2020 года зарегистрирован заметный рост спроса на услуги психолога
Новости Новосибирска: Ситуация с COVID-19 в Новосибирской области остается сложной

Ситуация с COVID-19 в Новосибирской области остается сложной

11 Ноября 2020 г.
За сутки зарегистрировано 185 новых случаев заражения
Новости Новосибирска: В Новосибирской области вернут некоторые ограничительные меры

В Новосибирской области вернут некоторые ограничительные меры

9 Ноября 2020 г.
Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 остается высоким
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru