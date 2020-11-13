Российское правительство продлевает налоговые каникулы для пострадавших отраслей

Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца года налоговых каникул для наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. Об этом премьер-министр заявил на заседании российского кабмина, передает «Общественное телевидение России».

Ситуация, отметил председатель правительства, по-прежнему сложная. Речь идет об отсрочке по налогам и страховым взносам для тех, кто работает в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы также получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок.

Отдельно премьер остановился на теме помощи малообеспеченным семьям.

«По инициативе президента малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет представляется ежемесячная денежная выплата. Сегодня на эти цели дополнительно направлено 62 млрд руб. Общая сумма на выплаты нуждающимся семьям в этом году превысит 123 млрд руб., более чем на 4 млн детей от трех до семи лет», - заявил Михаил Мишустин.

Это ежемесячное пособие было введено в апреле 2020 года как мера поддержки семьям с невысокими доходами в условиях пандемии. Сейчас в среднем по стране оно составляет 5,5 тыс. руб.

Фото: сайт правительства России