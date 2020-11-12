12 ноября
Новосибирск
погода -1 °C
76.21
 
€ 90.05
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Берег Новосибирского водохранилища в Советском районе потребовал капремонта

Главная Экономика
Новосибирск
15:20 12 Ноября 2020
капремонт, вода, работы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ФГБУ «Центррегионводхоз» проведет капремонт берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в Советском районе Новосибирска. Главгосэкспертиза утвердила смету на работы.

Речь идет об участке 4-7-й км правого берега водохранилища протяженностью 1,8 км. Здесь проходит железная дорога, магистральная автодорога, протянуты железнодорожные ЛЭП, а также установлено несколько трансформаторов и водозаборных скважин.

«Капитальный ремонт проводится для предотвращения разрушения берега и в целях сохранения указанных объектов. Проектными решениями предусмотрен капитальный ремонт участка пляжа длиной 818 м за счет досыпки песчаного материала до восстановления проектного профиля надводной части и пополнения песчаным материалом естественной бухты», - отмечается в сообщении Главгосэкспертизы.

Работы будут профинансированы из федерального бюджета.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Экспорт сибирского леса заметно сократился

Экспорт сибирского леса заметно сократился

11 Ноября 2020 г.
Но поставки в государства СНГ выросли на четверть за девять месяцев
Новости Новосибирска: Коронавирус ввел россиян в расходы

Коронавирус ввел россиян в расходы

10 Ноября 2020 г.
Дополнительные затраты принесли товары, услуги и курс рубля
Новости Новосибирска: На Оби в Новосибирске началось возведение опор моста

На Оби в Новосибирске началось возведение опор моста

10 Ноября 2020 г.
Предприятие группы ВИС сформировало технический флот для работы на воде
Новости Новосибирска: Исторический оренбургский водозабор отправят на отдых

Исторический оренбургский водозабор отправят на отдых

9 Ноября 2020 г.
«Росводоканал Оренбург» приступил к выводу его из промышленной эксплуатации
Новости Новосибирска: В российской Счетной палате рассчитывают на улучшение ситуации на рынке труда

В российской Счетной палате рассчитывают на улучшение ситуации на рынке труда

9 Ноября 2020 г.
Перемены прогнозируют к концу 2020 года
Новости Новосибирска: В ВШЭ предложили усилить налогообложение богатых россиян

В ВШЭ предложили усилить налогообложение богатых россиян

6 Ноября 2020 г.
НДФЛ предложено увеличить до 20-24%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: После схода состава в Новосибирской области восстановлено движение поездов

После схода состава в Новосибирской области восстановлено движение поездов

9 Ноября 2020 г.
Авария произошла на станции Татарская
Новости Новосибирска: В российском правительстве меняют министров

В российском правительстве меняют министров

9 Ноября 2020 г.
О значительных кадровых изменениях сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Новости Новосибирска: В Новосибирской области вернут некоторые ограничительные меры

В Новосибирской области вернут некоторые ограничительные меры

9 Ноября 2020 г.
Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 остается высоким
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru