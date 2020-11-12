Берег Новосибирского водохранилища в Советском районе потребовал капремонта

ФГБУ «Центррегионводхоз» проведет капремонт берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища в Советском районе Новосибирска. Главгосэкспертиза утвердила смету на работы.

Речь идет об участке 4-7-й км правого берега водохранилища протяженностью 1,8 км. Здесь проходит железная дорога, магистральная автодорога, протянуты железнодорожные ЛЭП, а также установлено несколько трансформаторов и водозаборных скважин.

«Капитальный ремонт проводится для предотвращения разрушения берега и в целях сохранения указанных объектов. Проектными решениями предусмотрен капитальный ремонт участка пляжа длиной 818 м за счет досыпки песчаного материала до восстановления проектного профиля надводной части и пополнения песчаным материалом естественной бухты», - отмечается в сообщении Главгосэкспертизы.

Работы будут профинансированы из федерального бюджета.