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Экспорт сибирского леса заметно сократился

Главная Экономика
Новосибирск
12:44 11 Ноября 2020
лес, экспорт, таможня
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибири на фоне общего падения экспорта лесоматериалов произошел заметный рост поставок этой продукции в государства СНГ. Это следует из сообщения Сибирского таможенного управления (СТУ).

В управлении подвели итоги экспорта лесоматериалов за три квартала 2020 года. По подсчетам СТУ, в стоимостном выражении он сократился на 7,7% до $1,81 млрд. При этом отмечается, что число участников внешнеэкономической деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 10,9%.

Главным потребителем сибирского леса остается Китай, на который приходится 70,6% объема поставок. Но если экспорт в государства дальнего зарубежья, включая КНР, сократился на 9,9%, то продажи в государства СНГ выросли на 24,9%. Главные партнеры здесь – Узбекистан и Таджикистан. Впрочем, в абсолютных цифрах эти показатели несопоставимы. Суммарный объем экспорта лесоматериалов в СНГ составил за девять месяцев $156,9 млн.

Как писали Sibnovosti.ru, экспорт сибирских лесоматериалов по итогах 2019 года составил $2,64 млрд. Это на 0,9% меньше, чем в 2018 году.

Фото: сайт департамента лесного хозяйства Томской области

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