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Коронавирус ввел россиян в расходы

Главная Экономика
Новосибирск
16:56 10 Ноября 2020
вирус, эксперты, лекарство
Автор: Sibnovosti.ru
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Эпидемия коронавируса ударила по доходам и расходам россиян - значительные суммы пришлось оставить в аптеках и больницах, сдавать платные тесты, покупать маски, антисептики, антибиотики, противовирусные препараты. Роль сыграли и платные обращения за медицинской помощью, походы к врачам, не говоря уже о препаратах от COVID-19, которые продавались по 12 тыс. руб., сообщает «Общественное телевидение России» (ОРТ).

В эфире ОТР член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко рассказал, что в основном в этом году в аптеках скупали симптоматические лекарственные препараты, которые принимаются при острых респираторных вирусных инфекциях. Эксперт также объяснил рост цен на лекарства изменением цены иностранной валюты.

«Потому что все технологические линии, даже если они установлены в РФ, как правило, импортного производства. Естественно, что производитель закладывает в стоимость лекарственного препарата обслуживание иностранных технологических линий, потому что он платит за это не рублями, а иностранной валютой в том числе», - отметил Алексей Старченко.

В России есть рычаги сдерживания цен на фармбизнес, добавил он. В частности, правительство регулирует цены с помощью перечня препаратов, на которые устанавливается предельно допустимая наценка.

По его словам, россияне должны активнее требовать от правительства включения различных лекарств в льготный перечень. К примеру, если раньше больной получал в течение полугода бесплатные препараты только после инфаркта миокарда, то теперь он год будет получать двойную антиагрегантную терапию после любого вмешательства на коронарных артериях.

«Я считаю, что все пенсионеры старше 65 лет должны получать лекарственные препараты, которые им прописаны врачом, бесплатно. Только тогда у нас будет качество, продолжительность жизни, равная европейским странам», - рассказал Алексей Старченко.

Ранее ОТР сообщало, что в некоторых регионах пациенты, проходящие курс лечения от коронавируса на дому, смогут рассчитывать на бесплатные лекарственные препараты. Норматив, по которому рассчитаны средства, - более 7,8 тыс. руб. на пациента.

Фото: pixabay.com

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