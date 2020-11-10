На Оби в Новосибирске началось возведение опор моста

Производственная фирма ВИС приступила к возведению опор в русле Оби. Они предназначены для строящегося четвертого автомобильного моста через реку в черте Новосибирска.

Для возведения опор используется несколько судов. В состав технического флота вошли буксир-толкач «Геофизик-609», две баржи водоизмещением 1 тыс. и 3 тыс. т, баржа-паром с аппарельным устройством грузоподъемностью 194 т и разъездной катер. Флот доставил буровую установку Bauer BG33, грузоподъемные краны и др.

«Маневрирование и одновременная работа судов была затруднена в связи с расположенным в 100 м вниз по течению реки железнодорожным мостом и близким прохождением линий электропередач 110 кВт», - говорится в сообщении группы ВИС.

Напомним, что строительство ведет входящее в группу ООО «Сибирская концессионная компания» по концессионному соглашению с правительством региона. Общая стоимость проекта составляет 37 млрд руб. В мае этого года было объявлено о том, что строители начинают монтаж первой опоры моста.

Как писали Sibnovosti.ru, первоначально предполагалось, что строительство будет завершено в конце 2023 года. Но в сентябре 2020-го в ходе визита в Новосибирскую область вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, было объявлено, что срок сдачи переносится на декабрь 2022 года.

Фото: сайт группы ВИС