Исторический оренбургский водозабор отправят на отдых

Компания «Росводоканал Оренбург» приступила к выводу из промышленной эксплуатации Уральского открытого водозабора. Работы планируется завершить к началу нового года.

По данным муниципальных властей, переключение коснется примерно 200 тыс. оренбуржцев. В результате жители центральной и восточной части города будут полностью переведены на водоснабжение с Южно-Уральского водозабора. В результате качество воды улучшится.

«В связи с проводимыми техническими работами у части горожан может наблюдаться временное снижение давления в водопроводной сети и повышение мутности воды … В случае ухудшения качества холодной воды абонентам будет автоматически произведен перерасчет за весь период ее подачи, будут сняты все 100% начислений за указанное время», - говорится в сообщении на официальном портале областного центра.

Уральский открытый водозабор является историческим сооружением. Его возраст составляет 156 лет. После закрытия объект передадут городу.

Фото: официальный портал Оренбурга