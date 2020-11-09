В российской Счетной палате рассчитывают на улучшение ситуации на рынке труда

В федеральной Счетной палате (СП) пришли к выводу, что ситуация на российском рынке труда может улучшиться к концу текущего года. По мнению специалистов, это произойдет благодаря «хоть и медленному», но продолжающемуся восстановлению реального сектора, сообщает «Общественное телевидение России».

«При сохранении благоприятных тенденций в экономике и текущего уровня карантинных мер, ситуация на рынке труда к концу года начнет улучшаться», - прогнозируют в СП.

По данным ОТР, с июля по сентябрь 2020 года число граждан, занятых в экономике, уменьшилось почти на 2 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кроме того, число безработных в августе достигло 4,8 млн, что составляет более 6% от трудоспособного населения.

В свою очередь, минтруд ранее спрогнозировал уменьшение уровня безработицы до 3 млн человек к концу 2020 года. Согласно прогнозу министерства, в ноябре число безработных должно снизиться до 3,2 млн, а в декабре до 3 млн.

Ранее в программе «Отражение» кандидат экономических наук, доцент Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Владимир Карачаровский заявил, что основной инструмент управления безработицей – создание рабочих мест за счет повышения государственных расходов. По мнению эксперта, средства можно направить во многие сферы, запустив на местах активный рост вакансий.

Что касается долгосрочной перспективы, то число безработных будет снижаться в течение следующих лет, следует из обновленного прогноза минэкономразвития РФ. Так, в 2021 году уровень безработицы упадет до 5,2%, еще через год составит 4,7%.

Фото: сайт министерства труда и социального развития Новосибирской области