В ВШЭ предложили усилить налогообложение богатых россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) подготовили отзыв на проект федерального бюджета на 2021 год и период 2022-2023 годов. Одним из ключевых моментов документа стало предложение повысить в стране налог на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает «Общественное телевидение России» (ОТР).

В Высшей школе экономики считают целесообразным увеличить НДФЛ для граждан, получающих неинвестируемый доход свыше 12 и 24 млн руб. в год. Предлагается для первой группы установить НДФЛ в размере 20%, для второй – 24%.

ОТР неоднократно обсуждало с телезрителями и экспертами необходимость повышения налогов на богатых россиян. Особенно эта тема стала актуальной после того, как летом этого года Владимир Путин предложил повысить ставку подоходного налога до 15% с доходов российских граждан, превышающих планку в 5 млн руб. в год.

При том, что большинство участвовавших в обсуждении вопроса телезрителей безоговорочно поддерживают идею повышения налогов на богатых, эксперты относятся к ней скептически. Основной аргумент, используемый ими в дискуссии, заключается в том, что высокие доходы всегда можно «вывести» из-под налогообложения.

Например, доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС при президенте РФ Олег Филиппов в эфире программы «Отражение» заявил, что повышение НДФЛ ляжет бременем в первую очередь на средний бизнес и менеджеров крупных компаний.

«Богатые не будут облагаться по этой ставке, потому что тут много вариантов, это и в ИП можно уйти. А самые богатые у нас – чиновники, поэтому там государство, получается, из пустого в порожнее будет переливать те же самые деньги», - утверждал Олег Филиппов.

Фото: сайт Федеральной налоговой службы