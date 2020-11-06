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Бюджет Новосибирской области сжимается в доходах

Главная Экономика
Новосибирск
12:27 6 Ноября 2020
бюджет, доход, область
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Новосибирской области представило в законодательное собрание проект бюджета региона на 2021 год. В парламенте прошли публичные слушания с обсуждением его параметров.

Проект бюджета представил министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. По его данным, доходы в будущем году составят 171,5 млрд руб. Это на 11,7%, чем ожидаемый итоговый результат 2020 года.

Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Новосибирской области планируется в сумме 30,7 млрд руб. Это примерно вдвое ниже уровня нынешнего года. Но приведенная цифра – не окончательная. Как пояснил Виталий Голубенко, в проекте федерального бюджета на 2021 год финансовые ассигнования не распределены еще по 26 направлениям.

Расходы областного бюджета на 2021 год планируются в сумме 180,7 млрд руб. Дефицит составит 9,2 млрд руб., или 5,1% от объема расходов.

«По словам министра, для региона эта сумма не рекордная. Но если прежде такой большой дефицит обеспечивался значительными переходящими остатками собственных средств, то в 2021 году он связан исключительно с ростом госдолга», - отметил в связи с этим сайт заксобрания.

Фото: сайт законодательного собрания Новосибирской области

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