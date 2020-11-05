Новосибирцам подняли тариф на вывоз ТКО почти на 40%

Новосибирское законодательное собрание обратится к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Депутаты считают недопустимым рост тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с ноября 2020 года почти на 40%

Решение было принято сегодня на сессии областного парламента. С предложением обратиться к руководителю ведомства выступил заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко. Его поддержал спикер заксобрания Андрей Шимкив. В ходе голосования за обращения проголосовало 57 депутатов (при трех неголосовавших).

По данным Вадима Агеенко, департамент по тарифам Новосибирской области по требованию ФАС повысил тариф на вывоз ТКО до 420,2 руб. за 1 куб. м. ТАСС уточнил, что ежемесячный платеж на одного человека вырос в результате с 59,8 до 83 руб.

Плату за вывоз ТКО в Новосибирской области аккумулирует ООО «Экология-Новосибирск», имеющее статус регионального оператора. Гендиректор компании Лариса Анисимова ранее сообщала ТАСС, что в условиях самоизоляции объем ТКО у населения вырос на 15-20%, что сравнимо с объемом мусора в новогодние каникулы, при этом собираемость платежей упала на 30-35% от плановых показателей.

Фото: сайт ООО «Экология-Новосибирск»