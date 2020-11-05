Россияне «скопили» 12 трлн рублей

На руках у населения и в кассах предприятий в России на данный момент находится свыше 12 трлн руб. Об этом «Общественное телевидение России» (ОТР) сообщило со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

По словам эксперта, за этот год количество денег вне банковской системы в стране увеличилось на 28,3%. Такого роста не отмечалось с 2012 года.

По мнению аналитиков финансового рынка, рост объемов наличных денег характерен не только для России. Такая картина наблюдается по всему миру. Эксперты объясняют это паническими настроениями, воцарившимися на фоне пандемии коронавируса.

В конце апреля ОТР рассказывало о рекордном оттоке средств с валютных депозитов граждан в российских банках. Тогда бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин объяснял это в первую очередь желанием граждан запастись наличными на фоне остановки производств и бизнеса в условиях начавшейся эпидемии коронавируса.