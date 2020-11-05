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Оренбургская агрофирма поступила в продажу

Главная Экономика
Новосибирск
18:06 5 Ноября 2020
аукцион, сельское хозяйство, фирмы
Автор: Sibnovosti.ru
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В Оренбургской области выставлены на торги недвижимость и оборудование крупного сельскохозяйственного предприятия - ООО «Агрофирма «Краснохолмская». Начальная цена лота установлена в размере 242,1 млн руб.

Аукцион объявлен в рамках процедуры банкротства агрофирмы. Конкурсное производство было введено на предприятии в марте 2020 года по иску физического лица.

В состав лота вошли многочисленные земельные участки и здания, расположенные в селе Краснохолм. Аукцион назначен на 15 декабря 2020 года.

Основным видом деятельности предприятия является производство сельскохозяйственных культур, высококачественного продовольственного картофеля и овощей, продукции животноводства. По данным следственного управления СКР по Оренбургской области, год назад суд оштрафовал гендиректора «Краснохолмской» на 100 тыс. руб., признав его виновным в сокрытии от налогов 3 млн руб.

Фото: портал правительства Оренбургской области

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