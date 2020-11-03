Новосибирский город Обь обеспечили новым водоводом

В городе-спутнике Новосибирска Оби завершено строительство магистрального водовода. Его протяженность составляет 6,7 км.

Водовод призван повысить надежность водоснабжения Оби и обеспечить подключение новых абонентов к централизованной системе подачи питьевой воды. Кроме того, появилась возможность для подключения к новому водоводу территорий сел Толмачево и Красноглинное.

Как сообщило правительство Новосибирской области со ссылкой на заместителя министра ЖКХ и энергетики региона Владимира Нормайкина, работы стартовали в прошлом году. Общая стоимость проекта составила почти 155 млн руб.

Фото: сайт правительства Новосибирской области