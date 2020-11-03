Московские трамваи подъезжают к Новосибирску

До конца 2020 года новосибирское МКП «Горэлектротранспорт» получит из Москвы 10 трамваев. В Новосибирске они пройдут реновацию.

Московская мэрия передает трамваи бесплатно. Это вагоны модели 71-619А 2007 года выпуска. Три трамвая уже доставлены в Новосибирск, остальные ждут в декабре. Тогда же, в декабре, начнется их ввод в эксплуатацию.

«Полученные трамвайные вагоны будут выпускаться на линию после проведения им технического обслуживания, в том числе косметического ремонта салонов и кузовов. Ожидаемые затраты на ввод в эксплуатацию одного трамвайного вагона составляют 250-300 тыс. руб.», - привел пресс-центр мэрии комментарий начальника муниципального управления пассажирскими перевозками Владимира Кондаурова.

Предполагается, что московские вагоны будут обслуживать маршруты в правобережной части Новосибирска: №11, №13 и №14.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе этого года министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский сообщил о том, что в Новосибирске в 2020-2025 годы будут приобретены 300 газомоторных автобусов, 124 троллейбуса и 50 трамваев, планируется модернизация 60 имеющихся трамваев.

Фото: сайт ГУП «Мосгортранс»