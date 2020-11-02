Дорожные строители обновят подъезд к Оренбургу

На подъезде к Оренбургу отремонтируют участок автодороги М-5 «Урал». Смету расходов согласовало ФКУ «Главное управление государственной экспертизы».

Протяженность участка составляет почти 6 км. Проект подготовило ООО «УралГеоПроект». Застройщиком выступает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье».

«В том числе запланированы работы по замене и восстановлению дорожной одежды и поверхностного водоотвода… Также проектом предусмотрены обустройство двух автобусных остановок общественного транспорта, капитальный ремонт четырех примыканий в одном уровне и четырех съездов транспортной развязки», - сообщили в Главгосэкспертизе о предстоящих работах.

В учреждении отметили, что М-5 «Урал» является одной из старейших в России. Так, первый ее участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного движения в начале 30-х годов прошлого века.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году во время ремонта участка автодороги Оренбург – Казань у дорожных строителей украли 72 бетонных бордюра. Инцидент произошел на территории Пономаревского района Оренбургской области. Как выяснилось, житель села Пономаревка собирался использовать бетонные бордюры в своем хозяйстве.

Фото: сайт ФКУ «Главное управление государственной экспертизы»