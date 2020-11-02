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Пандемия повысила спрос на сибирскую землю

Главная Экономика
Новосибирск
12:11 2 Ноября 2020
спрос, строительство, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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В России зафиксирован всплеск интереса граждан к покупке земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Рост в третьем квартале увеличился на 43% в годовом выражении.

Результат своего исследования представили эксперты «Авито Недвижимость». При этом, по данным сервиса, цены остались на уровне второго квартала.

«Укреплению этого потребительского тренда способствует и текущее положение дел: второй виток развития получила коронавирусная инфекция, меры по борьбе с ее распространением ужесточаются, а многие компании продолжают придерживаться удаленного формата работы», - отметили авторы исследования.

Отмечается, что в число крупнейших регионов России, где зафиксирован значительный рост спроса на покупку участков под ИЖС, вошли Томская и Новосибирская области. Там этот показатель составил 75% и 61% соответственно. В свою очередь, самые доступные участки под ИЖС находятся, в том числе, в Омской области и Красноярском крае (25 тыс. руб. за сотку). В Новосибирской области этот показатель равен 44 тыс. руб.

«Авито Недвижимости» оценивает спрос по числу запрошенных контактов продавца (переход по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты») на платформе, которые покупатели отправили за определенный период.

Фото: сайт министерства строительства Новосибирской области

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