Власти Новосибирска подсчитали объем выпадающих от пандемии доходов бюджета

Объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска в 2020 году составит не менее 1 млрд руб. даже с учетом полученных компенсаций из бюджета региона. Прогноз дал мэр Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска выступил на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Выступление было посвящено финансовым последствиям пандемии для муниципальных бюджетов. По данным Анатолия Локтя, за девять месяцев 2020 года в бюджет Новосибирска поступило 33,35 млрд руб. По отношению к аналогичному периоду прошлого года собственные доходы города снизились на 682 млн руб.

При этом мэр напомнил о том, что с 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. Это лишит городской бюджет 1,3 млрд руб.

«Участники конференции поддержали предложение главы Новосибирска сформировать предложения в адрес правительства РФ о дополнительных мерах поддержки бюджетов муниципальных образований для компенсации выпадающих доходов и поддержки экономики в связи с пандемией», - говорится в сообщении новосибирской мэрии.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе этого года мэр Томска Иван Кляйн предложил увеличить предельный дефицит бюджета российских городов с 10% до 30%. С этой инициативой он обратился в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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