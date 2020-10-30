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Регионы Сибири получат дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Главная Экономика
Новосибирск
10:57 30 Октября 2020
вирус, средства, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские регионы получат от федерального центра дополнительные средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Так, Новосибирской области выделен 121 млн руб.

О транше сообщило правительство области со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова. Решение о выделении средств приняла комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. По данным Александра Жукова, деньги в регион поступят в самое ближайшее время.

Тем временем, глава Республики Тува Шолбан Кара-оол сообщил о том, что согласовал с заместителем министра финансов РФ Леонидом Горниным перечисление региону 187 млн руб. По его словам, «деньги придут буквально завтра».

«Эту помощь мы задействуем на создание дополнительных койко-мест для больных ковидом, а также запаса необходимых препаратов», - отметил он.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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