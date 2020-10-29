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В Новосибирске появится «Умная улица»

Главная Экономика
Новосибирск
18:52 29 Октября 2020
улица, соглашение, форум
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Мобилити Груп». Церемония прошла в рамках международного форума «Городские технологии».

Форум стартовал сегодня. В соглашении с «Мобилити Груп» говорится о реализации пилотного проекта по построению опытного участка «Умная улица». Это платформа для формирования инфраструктуры беспилотного транспорта. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, проект уже реализован в Московской области, Калужской области и ряде других регионов.

Кроме того, муниципальные власти подписали соглашение с ООО «Яндекс». В нем говорится  о поставке и апробации программных решений для работы светофоров на основании данных по перемещению автомобилей и горожан, пользующихся программами компании. Также «Яндекс» планирует сформировать карты качества автодорог для городских служб.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 компания «СофтЛайн Трейд» запустила на ул. Станционной систему управления светофорными объектами. В 2019 году «Ситроник» установил многофункциональные опоры оснащения сквера на ул. Кошурникова, 31.

Фото: сайт форума «Городские технологии»

 

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