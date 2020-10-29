В Новосибирске появится «Умная улица»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Мобилити Груп». Церемония прошла в рамках международного форума «Городские технологии».

Форум стартовал сегодня. В соглашении с «Мобилити Груп» говорится о реализации пилотного проекта по построению опытного участка «Умная улица». Это платформа для формирования инфраструктуры беспилотного транспорта. По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, проект уже реализован в Московской области, Калужской области и ряде других регионов.

Кроме того, муниципальные власти подписали соглашение с ООО «Яндекс». В нем говорится о поставке и апробации программных решений для работы светофоров на основании данных по перемещению автомобилей и горожан, пользующихся программами компании. Также «Яндекс» планирует сформировать карты качества автодорог для городских служб.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2018 компания «СофтЛайн Трейд» запустила на ул. Станционной систему управления светофорными объектами. В 2019 году «Ситроник» установил многофункциональные опоры оснащения сквера на ул. Кошурникова, 31.

Фото: сайт форума «Городские технологии»