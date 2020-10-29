Выездной турпоток из РФ в 2020 году сократится на 80%

Выездной туристический поток из России в 2020 году сократится на 80%. Таков прогноз Ростуризма, передает «Общественное телевидение России».

До пандемии путешественники вывозили за рубеж до 45 млрд долларов. Сейчас этот показатель вряд ли превысит 3 млрд долларов.

Из-за закрытия границ большинство россиян в этом году переориентировалось на внутренний туризм. В целях его популяризации властями была разработана программа «туристического кэшбека», в рамках которой россияне приобрели внутренних туров на 1,4 млрд рублей.

Первый этап программы был реализован в период с 21 по 27 августа. В рамках программы туристы смогли (смогут) получить компенсацию средств за поездку по России в размере от 5 до 15 тыс рублей. Обязательное условие программы: все бронирования и оплата должны быть совершены с использованием платежной карты «Мир».

Второй этап программы стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря 2020 года. За первую неделю реализации второго этапа было приобретено туров с кэшбеком на 870 млн рублей. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс рублей.

«Программа только частично решает проблемы туротрасли, с которыми она столкнулась в период пандемии. Понятно, что одной простой помощью со стороны государства их не решить. Здесь нужны действенные механизмы, которые будут стимулировать как представителей туротрасли, так и просто граждан. Туристический кэшбек – одно из таких средств», - считает международный эксперт, инвестор и общественный деятель Артур Волошин.

Представители туротрасли в целом позитивно оценивают программу, однако считают ее недостаточной для стимулирования отрасли в целом.

«Это капля в море. Программа, в первую очередь направлена на помощь гражданам и только уже потом туроператорам. Сроки ее действия сильно лимитированы, что не дает возможность выстраивать долгосрочные планы и прогнозы, хотя во время пандемии это сложно делать в любой отрасли», - сказал Sibnovosti.ru представитель одного из московских туристических агентств.