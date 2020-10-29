29 октября
Новосибирск
погода -7 °C
77.55
 
€ 91.26
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

БКАД-2021 в Новосибирске: ремонт на 1,1 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
10:24 29 Октября 2020
дороги, ремонт, проект
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В следующем году на ремонт дорог в Новосибирске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) направят 1,1 млрд руб. При этом мэр Анатолий Локоть не исключил, что сумма может оказаться и больше.

На совещании по итогам реализации нацпроекта БКАД в 2020 году глава города сообщил о том, что до конца года будет заключено шесть муниципальных контрактов на проведение работ.

«Перечень объектов дорожного ремонта по муниципальной программе будет определен весной – по итогам оценки состояния дорог после зимнего периода», - добавил он.

По данным пресс-центра мэрии, в 2021 году в Новосибирске будет продолжена реконструкция ул. Кедровой (от Мочищенского шоссе до ул. Охотской), ул. 2-й Станционной (от ул. Большой до Колыванского кольца) и Гусинобродского шоссе (от торгового центра «Восток» до выезда из города).

Еще по трем объектам конкурс будет объявлен в ближайшие дни. Это ул. Хилокская (на всем протяжении – 1,79 км), ул. Волочаевская (от пр. Дзержинского до Гусинобродского шоссе) и ул. Сибиряков-Гвардейцев (от пл. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова).

Как писали Sibnovosti.ru, в Барнауле в 2021 году в рамках БКАД отремонтируют 19 улиц. На это запланировано потратить 906,9 млн руб.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Уровень безработицы в Сибири составил 8,3%

Уровень безработицы в Сибири составил 8,3%

29 Октября 2020 г.
Тяжелее всего ситуация в Туве и Горном Алтае
Новости Новосибирска: Мирный – Новосибирск стал последним рейсом Ту-154 в России

Мирный – Новосибирск стал последним рейсом Ту-154 в России

28 Октября 2020 г.
Решение о дальнейшей судьбе самолета еще не принято
Новости Новосибирска: В Сибири выросла популярность государственных МФО у малого бизнеса

В Сибири выросла популярность государственных МФО у малого бизнеса

28 Октября 2020 г.
Объем кредитования почти удвоился
Новости Новосибирска: Право на благоустройство «Заельцовского» парка в Новосибирске получил «Премиумстрой»

Право на благоустройство «Заельцовского» парка в Новосибирске получил «Премиумстрой»

27 Октября 2020 г.
Работы начнутся в апреле 2021 года
Новости Новосибирска: «Бузулукский бор» включили в будущий оренбургский кластер «Атмосфера. Степь»

«Бузулукский бор» включили в будущий оренбургский кластер «Атмосфера. Степь»

27 Октября 2020 г.
Область выделит средства на ремонт дороги в нацпарк
Новости Новосибирска: В Новосибирской области собрали 2,65 млн тонн зерна

В Новосибирской области собрали 2,65 млн тонн зерна

27 Октября 2020 г.
Высокий результат получен, несмотря на летнюю засуху
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Пять человек погибло в новосибирском ДТП

Пять человек погибло в новосибирском ДТП

25 Октября 2020 г.
Микроавтобус Toyota Noah врезался в рейсовый автобус
Новости Новосибирска: Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

26 Октября 2020 г.
Завершено обновление вокзальных комплексов на ряде железнодорожных станций
Новости Новосибирска: Иностранцы смогут попасть в Новосибирск по электронной визе

Иностранцы смогут попасть в Новосибирск по электронной визе

26 Октября 2020 г.
Новый режим на погранпункте в Толмачёво будет действовать с 1 января 2021 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru