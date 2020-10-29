БКАД-2021 в Новосибирске: ремонт на 1,1 млрд рублей

В следующем году на ремонт дорог в Новосибирске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) направят 1,1 млрд руб. При этом мэр Анатолий Локоть не исключил, что сумма может оказаться и больше.

На совещании по итогам реализации нацпроекта БКАД в 2020 году глава города сообщил о том, что до конца года будет заключено шесть муниципальных контрактов на проведение работ.

«Перечень объектов дорожного ремонта по муниципальной программе будет определен весной – по итогам оценки состояния дорог после зимнего периода», - добавил он.

По данным пресс-центра мэрии, в 2021 году в Новосибирске будет продолжена реконструкция ул. Кедровой (от Мочищенского шоссе до ул. Охотской), ул. 2-й Станционной (от ул. Большой до Колыванского кольца) и Гусинобродского шоссе (от торгового центра «Восток» до выезда из города).

Еще по трем объектам конкурс будет объявлен в ближайшие дни. Это ул. Хилокская (на всем протяжении – 1,79 км), ул. Волочаевская (от пр. Дзержинского до Гусинобродского шоссе) и ул. Сибиряков-Гвардейцев (от пл. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова).

Как писали Sibnovosti.ru, в Барнауле в 2021 году в рамках БКАД отремонтируют 19 улиц. На это запланировано потратить 906,9 млн руб.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook