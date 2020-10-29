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Уровень безработицы в Сибири составил 8,3%

Главная Экономика
Новосибирск
09:10 29 Октября 2020
статистика, сибирь, безработица
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибири эпидемия коронавируса сильнее всего ударила по рынку труда в Республике Тува. Это следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом.

Ведомство подвело итоги исследования о занятости и безработице в регионах Сибирского федерального округа (СФО) за третий квартал 2020 года. Согласно сообщению Новосибирскстата, уровень безработицы в СФО составил 8,3%. Это ровно на 2% больше, чем в целом в России.

Показатели двух регионов выделяются на общем фоне. Это Тува, где уровень безработицы поднялся до отметки в 21,5%, и Республика Алтай – 15,1%. Хуже, чем в среднем в Сибири, обстоят дела в Томской области (10%), Республике Хакасия (9,8%) и Омской области (9,5%). Наименьший уровень безработицы зафиксирован в Алтайском крае (6%).  

«Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 55,5%, уровень безработицы - 7,5%», - говорится в сообщении Новосибирскстата о ситуации в Новосибирской области.

Фото: pixabay.com

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