Мирный – Новосибирск стал последним рейсом Ту-154 в России

Сегодня последний рейс в России совершил Ту-154. Самолет вылетел из города Мирного в Республике Саха (Якутия) и спустя примерно три часа приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Единственный из оставшихся в гражданской авиации России Ту-154 принадлежит авиакомпании «Алроса». На его борту в этом рейсе находился 141 пассажир.

«Поднять самолет в заключительный рейс доверили опытному экипажу. Воздушным судном управляли пилоты первого класса – Александр Лешкевич, имеющий более 18 тыс. часов налета и Николай Ворошилов, имеющий почти 10 тыс. часов налета. В состав экипажа также вошли штурман-инструктор Игорь Контарез и борт-инженер инструктор Михаил Богданов», - уточнили в Толмачёво.

По словам директора авиакомпании Андрея Гулова, у Ту-154М заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации борт будет находиться в новосибирском аэропорту, пока не примут решение о его дальнейшей судьбе.

Эксплуатация Ту-154 в СССР началась в 1972 году. Всего было построено около 1 тыс. таких воздушных судов. Как писали Sibnovosti.ru, в 2012 году у въезда в новосибирский аэропорт установили Ту-154 в качестве памятника. В этом году в Чите в самолете Ту-154 начал работу частный Музей истории авиации.

В 2019 году был снят с эксплуатации последний в России Ту-134. Он также принадлежал авиакомпании «Алроса», а свой последний рейс совершил из Иркутска в Мирный.

Фото: сайт авиакомпании «Алроса»