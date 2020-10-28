28 октября
Новосибирск
погода +2 °C
76.46
 
€ 90.36
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Мирный – Новосибирск стал последним рейсом Ту-154 в России

Главная Экономика
Новосибирск
16:04 28 Октября 2020
самолет, аэропорт, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня последний рейс в России совершил Ту-154. Самолет вылетел из города Мирного в Республике Саха (Якутия) и спустя примерно три часа приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Единственный из оставшихся в гражданской авиации России Ту-154 принадлежит авиакомпании «Алроса». На его борту в этом рейсе находился 141 пассажир.

«Поднять самолет в заключительный рейс доверили опытному экипажу. Воздушным судном управляли пилоты первого класса – Александр Лешкевич, имеющий более 18 тыс. часов налета и Николай Ворошилов, имеющий почти 10 тыс. часов налета. В состав экипажа также вошли штурман-инструктор Игорь Контарез и борт-инженер инструктор Михаил Богданов», - уточнили в Толмачёво.

По словам директора авиакомпании Андрея Гулова, у Ту-154М заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации борт будет находиться в новосибирском аэропорту, пока не примут решение о его дальнейшей судьбе.

Эксплуатация Ту-154 в СССР началась в 1972 году. Всего было построено около 1 тыс. таких воздушных судов. Как писали Sibnovosti.ru, в 2012 году у въезда в новосибирский аэропорт установили Ту-154 в качестве памятника. В этом году в Чите в самолете Ту-154 начал работу частный Музей истории авиации.

В 2019 году был снят с эксплуатации последний в России Ту-134. Он также принадлежал авиакомпании «Алроса», а свой последний рейс совершил из Иркутска в Мирный.

Фото: сайт авиакомпании «Алроса»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Сибири выросла популярность государственных МФО у малого бизнеса

В Сибири выросла популярность государственных МФО у малого бизнеса

28 Октября 2020 г.
Объем кредитования почти удвоился
Новости Новосибирска: Право на благоустройство «Заельцовского» парка в Новосибирске получил «Премиумстрой»

Право на благоустройство «Заельцовского» парка в Новосибирске получил «Премиумстрой»

27 Октября 2020 г.
Работы начнутся в апреле 2021 года
Новости Новосибирска: «Бузулукский бор» включили в будущий оренбургский кластер «Атмосфера. Степь»

«Бузулукский бор» включили в будущий оренбургский кластер «Атмосфера. Степь»

27 Октября 2020 г.
Область выделит средства на ремонт дороги в нацпарк
Новости Новосибирска: В Новосибирской области собрали 2,65 млн тонн зерна

В Новосибирской области собрали 2,65 млн тонн зерна

27 Октября 2020 г.
Высокий результат получен, несмотря на летнюю засуху
Новости Новосибирска: Новосибирский производитель графеновых трубок построит новый комплекс

Новосибирский производитель графеновых трубок построит новый комплекс

27 Октября 2020 г.
OCSiAl получит 2 га в Советском районе Новосибирска
Новости Новосибирска: На зиму сокращается число поездов из Оренбурга

На зиму сокращается число поездов из Оренбурга

26 Октября 2020 г.
ФПК вносит сезонную корректировку в расписание
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

Новосибирские вокзалы выглядят по-новому

26 Октября 2020 г.
Завершено обновление вокзальных комплексов на ряде железнодорожных станций
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 16,5 тыс.

Число заболевших COVID-19 новосибирцев превысило 16,5 тыс.

27 Октября 2020 г.
За минувшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания
Новости Новосибирска: Новосибирские аптеки получат антибиотики

Новосибирские аптеки получат антибиотики

23 Октября 2020 г.
Дополнительная поставка препаратов ожидается в ближайшие дни
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru