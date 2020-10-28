В Сибири выросла популярность государственных МФО у малого бизнеса

В первом полугодии 2020 года резко возросло число обращений предприятий малого и среднего бизнеса Сибири к услугам микрофинансовых организаций (МФО). В Сибирском ГУ Банка России это связывают, в частности, с тем, что государственные МФО скорректировали условия кредитования.

По данным Сибирского ГУ Банка России, за первые шесть месяцев МФО Сибирского федерального округа (СФО) выдали займов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму почти 2,3 млрд руб. Это на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 95% займов пришлись на государственные фонды микрофинансирования.

В Новосибирской области объем такого кредитования составил 554,7 млн руб., увеличившись на 76% к показателю января-июня 2019 года. Из этой суммы на государственные фонды пришлось 506 млн руб.

Как отметили в Сибирском ГУ Банка России, после принятия ограничительных мер для борьбы против COVID-19 в государственных МФО появились специальные программы кредитования предприятий пострадавших отраслей. Они предполагают ставку в 1-3% годовых.

По данным регулятора, на 1 июля 2020 года в СФО было зарегистрировано 295 МФО. В их числе, 32 государственных фонда микрофинансирования.

Фото: сайт Банка России