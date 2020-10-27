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Право на благоустройство «Заельцовского» парка в Новосибирске получил «Премиумстрой»

Главная Экономика
Новосибирск
18:01 27 Октября 2020
парк, благоустройство, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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Благоустройством крупнейшего парка культуры и отдыха в Новосибирске - «Заельцовского» - займется ООО «Премиумстрой». О заключении муниципального контракта сообщил пресс-центр мэрии.

Стоимость работ составит 170,65 млн руб. Они должны начаться в середине апреля 2021 года. По данным городской администрации, контракт предполагает обновление системы электроснабжения и оборудования электроосвещения парка, замену покрытия центральной аллеи с асфальта на тротуарную плитку, устройство прогулочных экотроп, трассы для скандинавской ходьбы и детских площадок, создание амфитеатра и т. д.

Разработчиком концепции благоустройства стал авторский коллектив Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Доработали проект  архитекторы мастерской «Адаптик-А». Площадь благоустройства составляет 38,8 га.

В этом году «Премиумстрой» провел первый этап благоустройства Затулинского дисперсного парка.

Фото: сайт МАУК «ПКиО «Заельцовский»

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