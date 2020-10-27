«Бузулукский бор» включили в будущий оренбургский кластер «Атмосфера. Степь»

Национальный парк «Бузулукский бор» войдет в состав формируемого туристско-рекреационного кластера «Атмосфера. Степь» в Оренбургской области. Ранее этот проект региона оказался в числе победителей всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России, организованного Агентством стратегических инициатив.

Перспективы создания кластера обсудили на специальном совещании в Оренбургской области. В нем приняла участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

«В процессе доработки в проект добавлен нацпарк «Бузулукский бор». Уникальный реликтовый сосновый бор, выросший в степи, где возраст сосен достигает более 350 лет, привлекает туристов со всей страны», - говорится в сообщении федерального министерства по итогам совещания.

Как сообщил оренбургский губернатор Денис Паслер, в следующем году из областного бюджета будут выделены средства на ремонт дороги в «Бузулукский бор». Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре нацпарк возглавил Андрей Латыпов.

Кластер «Атмосфера. Степь» предполагается создать на базе заповедников «Шайтан-Тау» и «Оренбургский».

Фото: сайт ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор»