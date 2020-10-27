В Новосибирской области собрали 2,65 млн тонн зерна

В Новосибирской области подвели окончательные итоги уборочной кампании. В регионе собрано 2,65 млн т зерна.

«В этом году нам удалось собрать достойный урожай зерна, несмотря на серьезную засуху в степных районах области, которая привела к гибели и повреждению части посевов в начале лета», - отметил и. о. министра сельского хозяйства региона Виктор Апанасенко.

В минсельхозе также сообщили о том, что урожайность в среднем по области составила 18,7 ц/га.

Напомним, что в середине лета 2020 года засуха поразила значительные территории в трех главных зерновых регионах Сибири – в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. В Новосибирской области от засухи пострадало 730 тыс. га посевов.

В первой половине октября, выступая на круглом столе «Сценарии развития цен на зерно на внутреннем рынке в 2020-2021 годы», Виктор Апанасенко прогнозировал урожай в объеме 2,4 млн т.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области