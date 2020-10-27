Новосибирский производитель графеновых трубок построит новый комплекс

Новосибирская OCSiAl получит в аренду 2 га в Советском районе города. На этом участке портфельная компания АО «Роснано», занимающаяся производством графеновых нанотрубок, построит новый производственный комплекс.

Участок будет предоставлен ООО «Оксиал аддитивс нск» в аренду без торгов на условиях масштабного инвестиционного проекта, говорится в распоряжении новосибирского губернатора Андрея Травникова. Согласно документу, площадь объекта составит 1,6 га.

Срок реализации проекта – пять лет. Объект должен быть введен в эксплуатацию в конце 2025 года.

Как пояснили в министерстве экономического развития Новосибирской области, в новом комплексе будет размещено опытно-промышленное производство сверхчистых графеновых нанотрубок, а также концентратов и суспензий на основе нанотрубок. Инвестиции запланированы в объеме 641 млн руб.

«Реализация данного проекта позволит увеличить мощности по производству сверхчистых графеновых нанотрубок в четыре раза, концентратов и суспензий – в 2,5 раза по отношению к имеющемся мощностям опытно-промышленного производства», - отметили также в минэкономразвития.

В настоящее время OCSiAl является единственной компанией, которой разрешено реализовывать до 100 т одностенных углеродных нанотрубок, также известных как графеновые нанотрубки, в год в Европе. В марте 2019 года глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о том. что стоимость OCSiAl достигла $1 млрд.

Фото: сайт АО «Роснано»