На зиму сокращается число поездов из Оренбурга

АО ФПК (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги») изменило периодичность курсирования ряда поездов дальнего следования в осенне-зимний период. Решение было принято «в соответствие с фактическим спросом».

«… Будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. Корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом», - говорится в сообщении на сайте ОАО РЖД.

Так, поезд Оренбург – Самара (№31 и №32) отменяется отправлением из Оренбурга с 1 ноября по 20 декабря, отправлением из Самары - с 3 ноября по 22 декабря. Поезд Екатеринбург – Оренбург (№121 и №122) отменяется отправлением из Екатеринбурга с 1 ноября по 20 декабря, из Оренбурга - с 3 ноября по 22 декабря. Вагоны беспересадочного сообщения (№31/13 и №14/32) Оренбург – Москва отменяются отправлением из Оренбурга с 1 ноября по 11 декабря по нечетным числам, а также 14, 16, 18, 20 декабря; из Москвы - со 2 ноября по 12 декабря по четным числам, а также 15, 17, 19, 21 декабря.

Кроме того, отменяется поезд Кисловодск – Орск (№111 и №112) отправлением из Кисловодска с 8 ноября по 22 декабря, отправлением из Орска - с 10 ноября по 24 декабря.

Фото: ждвокзалы.рф