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Из Новосибирска организован прямой рейс на Занзибар

Главная Экономика
Новосибирск
13:49 26 Октября 2020
рейсы, авиакомпания, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В предстоящем зимнем сезоне впервые будут организованы прямые чартерные рейсы из Новосибирска на остров Занзибар в Индийском океане. О предстоящем старте программы объявили в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Чартерные рейсы в международный аэропорт Абейд Амани Карум на Занзибаре планируют выполнять авиакомпании Azur air и Royal Flight. Первый рейс запланирован на 16 ноября.

Остров Занзибар входит в состав Танзании. Эта страна стала одной из первых, куда россиянам разрешили летать после первой волны коронавируса.

В сообщении новосибирского аэропорта также указывается, что с 29 октября Azur air начнет выполнять прямые рейсы в Стамбул.

Фото: pixabay.com

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