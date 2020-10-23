Новосибирская область рассчитывает на рост ВРП в 2021 году

Правительство Новосибирской области утвердило прогноз социально-экономического развития региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее распоряжение областного правительства 22 октября.

Прогноз составлен в двух вариантах. Базовый предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период. Консервативный – «сдержанную инвестиционную политику частных компаний при относительно слабом росте потребительского спроса».

В любом случае, согласно планам областных властей, в 2021 году валовой региональный продукт (ВРП) должен вырасти по сравнению не только по сравнению с 2020-м, но и с «доковидным» 2019 годом. В 2019 году, указывается в прогнозе, ВРП составил 1,289 трлн руб. В этом году, как ожидается, он сократится до 1,244 трлн руб. В 2021-м же предполагается рост до 1,324-1,328 трлн руб. в зависимости от варианта сценария.

«Перспективный рост физического объема ВРП области обусловлен прогнозируемым увеличением объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве, а также постепенным восстановлением розничной и оптовой торговли, сферы предоставления услуг, реализацией комплекса мер, направленных на восстановление экономической активности организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.

По данным Новосибирскстата, по итогам первых трех кварталов 2020 года промышленное производство в регионе сократилось на 1,2%, объем работ в строительстве – на 28,9%, оборот розничной торговли – на 2,7%.

Фото: сайт министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области