Три сибирских региона избежали падения промпроизводства

В трех регионах Сибирского федерального округа (СФО) индекс промышленного производства по итогам девяти месяцев 2020 года оказался выше 100%. Сводные данные по округу представил Новосибирскстат.

Лидером оказалась Республика Алтай, где объем промпроизводства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20,6%. Кроме того, рост зафиксирован в Республике Хакасия (на 3,3%) и в Иркутской области (на 2,9%).

В остальных семи субъектах федерации СФО зафиксирован спад. В Омской области он составил 0,6%, в Новосибирской – 1,2%, в Алтайском крае – 1,3%. 4,1% потеряла промышленность Кемеровской области. Еще больше – Томской области и Красноярского края (8,8% и 9,5% соответственно). Наконец, самое резкое падение произошло в Республике Тува. Здесь индекс промпроизводства по итогам января-сентября составил лишь 61,5%.

В общем в СФО объем промышленного производства сократился на 4,4%. Это больше, чем в целом в России (2,9%).

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