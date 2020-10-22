В Новосибирской области обновили два вокзала

В Новосибирской области после реконструкции открылось еще два железнодорожных вокзала – в райцентре Чаны и городе Татарске. Обе станции находятся на Транссибе.

«В ходе ремонтных работ на станции Татарская реконструированы системы отопления, электрики, канализации, в том числе ливневой, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, охраны и пожаротушения, проведена внутренняя и наружная отделка, выполнен ремонт кровли и чердачных помещений», - отметил сайт правительства региона.

Двухэтажное кирпичное здание вокзала на станции Татарская было построено в 1956 году, По данным Западно-Сибирской железной дороги, в среднем в сутки на станцию прибывает 26 пар поездов дальнего следования. В свою очередь, в Чанах площадь вокзала в результате реконструкции выросла почти на 600 кв. м. В прошлом году этот вокзальный комплекс принял почти 100 тыс. пассажиров.

Оба населенных пункта находятся на западе Новосибирской области. Как писали Sibnovosti.ru, в этом году в регионе уже были открыты после реконструкции два вокзала – в Убинском и Сокуре. Завершение работ на вокзале города Бердска запланировано на 2021 год.

Фото: сайт правительства Новосибирской области