Коронавирус и девальвация рубля продолжают негативно влиять на деятельность компаний в РФ – исследование

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты» представил последние актуальные данные о развитии деловой среды России на фоне «шоковых» событий 2020 года.

Представляя исследование, руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова отметила, что «большинство компаний (3 из 4) отмечают, что коронавирус и девальвация рубля продолжают негативно влиять на их деятельность».

«Мы видим некоторое восстановление, пик негативных настроений приходился на май 2020 года, далее траектория меняется с небольшой положительной динамикой, но общий индекс бизнес климата [...] находится ниже 100 балов, что означает, что он не достигает 2019 года, докризисного периода», - рассказала глава ЦСЭИ. При этом она добавила, что «с середины июля 2020 года темпы восстановления экономики замедлились и к октябрю продолжают несколько сжиматься».

«На сегодняшний день ключевым сдерживающим барьером продолжает оставаться сжатие спроса на конечную продукцию», - сказала Накорякова.

Исследование показало, что на сегодня уровень безработицы в России составляет 6,4 млн человек или 8,5% к рабочей силе. Заработная плата за время кризиса в среднем снизилась на 8,7%.

В то же время 7 из 10 компаний отмечают улучшение положения дел по сравнению с июлем 2020 года, а уровень неопределенности сегодня составляет 7%.

Председатель правления ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Сергей Аврамов, со своей стороны, сказал, что «можно отметить восстановление финансового климата, как на примере нашего банка, так и по индустрии». При этом он отметил, что «общий спад деловой активности имеет место, как и влияние пандемии», подчеркнув, что в АТБ сейчас особое внимание уделяют улучшению IT-платформы.

«Для нас было неожиданным, как быстро шло восстановление рынка труда. Как только все основные ограничения были сняты, работодатели кинулись на рынок труда и очень активно себя там вели, что отразилось на индексе их активности, который во второй половине августа – начале сентября уже превысил докризисные значения», - рассказал президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров. По его словам, в начале октября работодатели стали вести себя менее активно, «но мы не видим резкого замедления».

«Конкуренция за высококвалифицированный персонал, особенно в сфере информационных технологий, все, что связано с электронной коммерцией, с переводом людей на удаленную работу выросла в разы»,- сказал Захаров.

Исследование также показало, что 7 из 10 компаний говорят о том, что им нужна поддержка со стороны государства.

В точки зрения мер господдержки МСП «37% компаний считают, что им необходима новая отсрочка по уплате налогов, а 34% - что им необходимы налоговые льготы», сказал руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян.

При этом эксперт ЦСР обратил внимание на тот факт, что из тех компаний, которые смогли воспользоваться отсрочкой по уплате налогов, 14% компаний не знают о том, что можно уплачивать отсроченные налоги равными долями в течение 12 месяцев.