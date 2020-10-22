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Новосибирское промпроизводство сократило отставание от прошлогодних результатов

Главная Экономика
Новосибирск
09:30 22 Октября 2020
промышленность, производство, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
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Промышленное производство в Новосибирской области замедлило падение. Это следует из данных отрасли по итогам девяти месяцев, опубликованных Новосибирскстатом.

По данным статистического ведомства, индекс промпроизводства составил 98,8%. Как ранее писали Sibnovosti.ru, падение по итогам первого полугодия было более заметным. Тогда индекс составлял 97,8%.

Согласно подсчетом Новосибирскстата, обрабатывающая промышленность по-прежнему остается в «плюсе». Ее объем за январь-сентябрь 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%. Отставание от прошлогодних результатов особенно заметно в добыче полезных ископаемых – на 10,2%.

Стоит также отметить значительный рост производства лекарственных средств и материалов, используемых в медицинских целях – на 21,7%. Металлургическое производство выросло на 19,2%.

По данным правительства Новосибирской области, с начала действия ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса, объем господдержки предприятий региона превысил 24 млрд руб.

Фото: сайт НПО «Элсиб» ПАО

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