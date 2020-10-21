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Дефицит новосибирского областного бюджета увеличится на 65%

Главная Экономика
Новосибирск
18:51 21 Октября 2020
бюджет, министр, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко представил проект бюджета региона на 2021 год. Он предполагает дефицит в размере 9,1 млрд руб.

Глава минфина выступил сегодня на заседании областного правительства. Запланированный дефицит, по данным ТАСС, на 65% больше, чем в бюджете 2020 года. В нынешнем году он был утвержден в объеме 5,5 млрд руб.

«Бюджет формируется с очень серьезным дефицитом… Главное отличие в том, что в прошлые годы дефицит обеспечивался внушительными переходящими остатками собственных средств бюджета, в 2021 году такого не будет», - процитировало министра информагентство.

Доходы новосибирского бюджета в 2021 году прогнозируются в размере 171,4 млрд руб., расходы должны составить 180,6 млрд руб.

15 октября региональный минфин сообщил о состоявшемся размещении пятилетних облигаций Новосибирской области в объеме 5 млрд руб.

Фото: сайт министерства финансов Новосибирской области

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